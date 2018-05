Mit dem Drahtesel in 35 Tagen rund um Deutschland

In 35 Tagen Deutschland mit dem Fahrrad umrunden - was für einen Laien zunächst realitätsfern wirkt, hat der 72-jährige Unterländer in die Tat umgesetzt! Georg Höger, der bei der Firma Strabag unter anderem als Projektleiter für das Festspielhaus in Erl verantwortlich war, sattelte bereits vor fünf Jahren sein Rad für eine Monster-Tour. „Nach der Fertigstellung des Festspielhauses wollte ich eigentlich in den Ruhestand gehen und habe mir mit der Italien-Umrundung einen lang ersehnten Traum erfüllt“, erinnert sich der Absolvent der HTL für Hoch- und Tiefbau in Krems.