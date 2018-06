Die Hölle: Ort der Strafe oder Gottes Werkstatt?

Ich könnte im Boden versinken Kennen Sie dieses Gefühl? Es überkommt uns siedend heiß in dem Moment, in dem uns bewusst wird: Ich hab was wirklich Falsches gemacht. Wir empfinden Scham. Das Gesicht läuft rot an, der Schweiß bricht aus, und der Boden unter den Füßen beginnt zu wanken. So ähnlich stelle ich mir das Jüngste Gericht vor.