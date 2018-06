Studie: Tourismus schadet dem Klima!

So kam man auf fünf Milliarden Tonnen Kohlenmonoxid und damit acht Prozent der Emissionen weltweit. Sollte sich am gegenwärtigen Trend nichts ändern, werde der tourismusbedingte klimaschädliche Ausstoß 2025 mehr als 6,5 Milliarden Tonnen betragen. Bereits 2017 wurde absehbar, dass der Klimawandel drastischer ausfallen dürfte, als Wissenschafter all die Jahre angenommen hatten.