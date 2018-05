Spektakuläre Szenen bei Terrorübung am Flughafen

Zwei bewaffnete Männer - so die Übungsannahme - kapern einen Flughafenbus und nehmen zehn Passagiere als Geisel. Alle Verhandlungen mit den Terroristen sind gescheitert, es ist Zeit zu handeln. Scharfschützen beziehen Stellung, die Elite-Cops greifen am Boden und aus der Luft an. Begleitet von Explosionen und Nebelgranaten stürmen Cobra-Beamte binnen Sekunden den Bus, die Geiselnehmer werden dingfest gemacht - keine Verletzten!