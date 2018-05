Massive Kontrollen in Frankreichs Fanzonen

Wegen einer erhöhten Anschlagsgefahr gilt in Frankreich seit Monaten die höchste Terrorwarnstufe. Nachvollziehbar, dass die Regierung vor allem bei Großereignissen erhöhte Sicherheitsvorkehrungen treffen muss. Davon nicht ausgeschlossen sind die Public-Viewing-Zonen während der Fußball-Weltmeisterschaft (14. Juni - 13. Juli). Das Turnier findet zwar in Russland statt, aber auch in Frankreich werden sämtliche Spiele auf bekannten öffentlichen Plätzen auf Großbildleinwänden gezeigt. Frankreichs Innenminister Gerard Collomb gab am Mittwoch bekannt, dass die Public-Viewing-Zonen massiv kontrolliert und bewacht werden. Ein generelles Public-Viewing-Verbot werde es jedoch nicht geben.