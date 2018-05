Eklat in Welser Heim: Jetzt packt Ex-Bewohner aus

„Gewalt und Drogen“

Auf seinen Wunsch hin - er wollte zurück in seine Heimat Oberösterreich - wurde er vor einem Jahr im „mopäd“ in Wels aufgenommen. „Ich war nicht mehr schulpflichtig und auch kein hoffnungsloser Fall - ich hab’ mich dort nie wohl gefühlt, viele der Jugendlichen waren gewalttätig, es wurden in den Zimmern Drogen konsumiert - und es wurde auch viel gestohlen, die Beute zur Cannabisbeschaffung verkauft“, berichtet Fabian.