„Green Art“: Tulln blüht wieder auf!

Ein Spaziergang durchs Grüne, der alle Sinne anregt! „Green Art“ - unter diesem Titel wird in Tulln seit Anfang Mai der Niederösterreichische Gartensommer gefeiert. So knapp der Titel, so umfassend das Programm: Neben zahlreichen Kunstwerken und Installationen, die in den Grünflächen der Stadt, in Parks sowie im Auwald aufgestellt sind, sollen Führungen, Symposien und viele abwechslungsreiche Events die Besucher anlocken und nachhaltig unterhalten. „Wir sind Garten“, fasst auch Bürgermeister Peter Eisenschenk die Begeisterung der Einwohner für alles Grüne zusammen. Nicht von ungefähr pilgern Hobbygärtner weit über die Bezirksgrenzen hinaus in die zahlreichen Gartenbaubetriebe, um sich hier mit Bäumen, Sträuchern und Blumen einzudecken. Mit der GARTEN wurde hier vor zehn Jahren eine Dauerschau eingerichtet, die keine Wünsche offenlässt - und mit der sehr erfolgreichen Gartenbaumesse, heuer von 30. August bis 3. September, hat man sich auch international gut platziert.