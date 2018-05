Deutscher Orden kehrt in die Steiermark zurück

1996 gaben die Dominikarinnen ihr Kloster in Gleisdorf auf, 1998 und 2013 taten es ihnen die Kapuziner gleich, sie verließen ihre Klöster in Knittelfeld und Hartberg. 2006 gingen die Salvatorianer aus Graz fort, 2008 folgten die Benediktinerinnen und verließen ihr Kloster im Schloss Bertholdstein bei Fehring, 2013 gaben dann die Dominikaner nach mehr als 500 Jahren ihr Kloster in Graz auf, im gleichen Jahr wie die Redemptoristen in Leoben.