SIM-Karten-Registrierung: Bund soll zahlen

„Wir sehen das so ähnlich wie die Vorratsdatenspeicherung, die ja dann auch bezahlt wurde“, sagte Krammer. Er geht davon aus, dass es österreichweit fast drei Millionen nicht registrierte SIM-Karten gibt. „Unseren Schätzungen nach, selbst wenn man jetzt relativ einfache und schnelle Registrierprozesse in Betracht zieht, rechnen wir schon, dass wir in etwa Kosten haben von fünf Euro je Registrierung.“ Das wären Kosten von 15 Millionen Euro, dazu komme noch ein siebenstelliger Investitionsbetrag für die Implementierung des Identifikationsverfahrens.