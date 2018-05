Bühnenbild mit Bergen, Edelweiß & Trachtenpärchen

Für die Eröffnung versprach Bergman einige Überraschungen, da in die Kulisse einige Effekte eingebaut wurden. Dazu wird eine über 200 Quadratmeter große LED-Fläche bespielt. „Ich will nicht zuviel verraten“, sagte sie. In die über 18 Meter hohe Postkarte, die sich später als Puzzle auflöst, wurde auch die Szenerie des Rathausgebäudes miteinbezogen, sagte die Designerin, die heuer zudem auch die Kostüme der Debütanten gestaltet hat. Ein knappes halbes Jahr hat Bergman an der Umsetzung des Konzepts gearbeitet.