Fies! Italienischer Drittligist bot Karius Job an

In einer Mitteilung auf der Klubwebsite bot der Präsident des Rimini FC, Giorgio Grassi, dem deutschen Keeper ein besonderes Geschenk zu dessen 25. Geburtstag am 22. Juni an: „einen Einjahresvertrag beim FC Rimini, dem perfekten Ort, um Unbeschwertheit, Selbstvertrauen und die Kraft wiederzufinden, seinen Träumen zu folgen“.