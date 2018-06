Wenn Muttermale gefährlich werden

„Es wächst langsam über Monate bis Jahre und kommt vor allem in der zweiten Lebenshälfte vor“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Rainer Kunstfeld, ärztlicher Leiter am Dermatologikum-Wien. Sehr kleine und oberflächliche Basaliome lassen sich oft nicht-operativ und nahezu narbenfrei behandeln. „Im fortgeschrittenen Stadium kann die Entfernung größerer Gewebsareale erforderlich sein“, so der Dermatologe.