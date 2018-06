Herzogin Meghan trug dieses Make-up bei Hochzeit

In einem Gespräch mit „Haper‘s Bazaar“ erklärt er: „Es ist ein ausgezeichnetes Produkt. Ich wollte 16 verschiedenen Farbtöne, doch noch weitaus wichtiger waren mir mindestens sechs verschiedene Grundierungen in den Farben rosa, oliv, ein gelblicher Ton, beige usw. Insgesamt kamen wir damit auf ein Sortiment von 40 Farben, was jeder Frau die Möglichkeit gibt, ihren ganz eigenen Farbton zu finden.“