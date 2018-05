Eine „Pinkelpause“ als Vorwand für die Flucht

Zehn Stunden lang wurde in der Nacht auf Mittwoch am Radlpass an der steirisch-slowenischen Grenze nach einem Rumänen gesucht, der bei einer „Pinkelpause“ verschwunden war. Um die Mittagszeit wurde er unverletzt aufgegriffen. Der 31-Jährige war, wie er zugab, ganz bewusst untergetaucht.