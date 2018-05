Spielpraxis für Neuer als U20-Schlussmann

Neuer soll am Samstag (18 Uhr) in Klagenfurt gegen Österreich nach seinem im Herbst erlittenen Mittelfußbruch sein erstes Länderspiel seit Oktober 2016 bestreiten. „Es geht um Spielverständnis. Manuel ist auf dem Wege, wie wir uns es alle vorstellen“, hatte Deutschlands Tormanntrainer Andreas Köpke am Dienstag erklärt.