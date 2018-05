„Wohne lieber ungewöhnlich“

Im Schnitt wird jede Ehe in Frankreich nach fünf Jahren geschieden. Sie bringt durchschnittlich 1,3 Kinder hervor, und Bastien (Teilo Azais), dessen Mutter sich bereits zum dritten Mal vermählt, hat es so mittlerweile auf sechs Halbgeschwister und einen kleinen Trupp an Erziehungsberechtigten gebracht. Zudem: Die ständigen Wohnungswechsel nerven. Bastien reicht’s! Mit seinen Halbgeschwistern und ähnlich Geplagten gründet er eine WG in der Immobilie der verstorbenen Omi. „Wir bleiben!“, so der Schlachtruf der Kinder.