Nobel-Frisörin zu Hause von Dieben bestohlen

Christa Krista liebt die Idylle in ihrem Garten in Kritzendorf in Niederösterreich, dort kann sich die Wiener Promi-Stylistin zurückziehen und abschalten. „Es ist ein Ort, an dem ich mich sicher fühle“, sagt sie. Zumindest bis jetzt. Denn am Wochenende plünderte ein Einschleichdieb das Haus - während die Geschäftsfrau schlief!