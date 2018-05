Zwei Katzen mit Futter angelockt und getötet

Die Polizei geht davon aus, dass die Tiere zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, auf Höhe des Wasserwerkes in der Augartenstraße getötet wurden. Laut Zeugenaussagen sind in der Nachbarschaft bereits mehrere Katzen verschwunden, einige seien tot aufgefunden worden. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lustenau (Telefon 059 133/8144) in Verbindung zu setzen.