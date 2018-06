Mode-Ikone schwärmt von Didi, Trifon und Co.

Sie ist DIE Mode-Ikone, lässt Superstars wie Lady Gaga oder Rihanna in ihrer Couture durch die Glitzerwelt stöckeln, und sie ist - was wohl wenige wissen - Fußball-Insiderin und Rapid-Fan: Marina Hörmanseder beehrte im krone.at-Sportstudio Moderator Michael Fally, um die kultigsten Dressen der letzten 25 Jahre in der österreichischen Bundesliga aus Mode-spezifischer Sicht unter die Lupe zu nehmen (zu sehen im Video oben). Die fertige Analyse-Story mit Marina Hörmanseder gibt‘s ab sofort im neuen Bundesliga-Journal zu lesen.