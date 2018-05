„Tully“: Eine „Nighty-Nanny“ hilft Charlize Theron

Marlo (Charlize Theron) ist schwanger. Wieder einmal. Dabei überfordern sie schon ihre beiden anderen Kinder. Und Drew (Ron Livingston), ihr Mann? Glänzt oft durch Abwesenheit - selbst, wenn er da ist, und verbarrikadiert sich hinter dem Rechner, der Playstation. Glotzt in die Röhre. An Marlo hängt alles. Ja, sie trägt metaphorisch gesehen die gesamte Last der Familie. Als ihr ihr Bruder Craig eine „Nighty-Nanny“ aufdrängt - eine Art Mary Poppins namens Tully (großartig: Mackenzie Davis) -, die ihr unter die Arme greift, findet Marlo in dieser eine Freundin und Vertraute.