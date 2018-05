Neue Schadsoftware räumt Bankkonten leer

BackSwap verwendet demnach eine besonders einfallsreiche Technik, um an die vertraulichen Banking-Informationen zu gelangen: Statt aufwändige Code-Infizierungsmethoden zur Browserüberwachung einzusetzen, hänge sich die Malware direkt in die angezeigten Nachrichtenfenster des Browsers, erläutert ESET in einer Mitteilung. Dort simuliere der Trojaner Nutzereingaben, um Banking-Aktivitäten aufzuspüren. Sobald er solche Aktivitäten erkenne, werde schädlicher JavaScript-Code injiziert - entweder über die JavaScript-Konsole oder direkt in die Adresszeile des Browsers. All das geschehe unbemerkt vom Nutzer, so das Unternehmen.