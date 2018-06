Verhaltenstipps: Eine Alm ist kein Streichelzoo!

„Auf der Alm, da gibt’s koa Sünd“ heißt es bekanntlich im Volksmund. Stimmt so allerdings nicht ganz: Auf der Alm gibt es sehr wohl Regeln, an die man sich möglichst halten sollte - will man nicht mit Tieren, vor allem mit aufgebrachten Mutterkühen, ein gröberes Problem bekommen. Denn eine Alm ist kein Streichelzoo, wie die Landwirtschaftskammer treffend formuliert.