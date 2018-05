Beinamputierter Rennfahrer startet erstmals in DTM

Habsburg will in Formel 3 „anschreiben“

„Wiedergutmachung“ lautet auf dem Hungaroring auch das Motto von Ferdinand Habsburg. Den 20-Jährigen hatte beim punktlosen Saisonauftakt der Formel-3-EM vor drei Wochen in Pau alles Pech der Welt ereilt, inklusive Defekt am nagelneuen Rennmotor und Rückversetzung in der Startaufstellung. Für den Kaiser-Urenkel kann es in Budapest nur bergauf gehen.