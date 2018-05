Büros mit Spiele-Zonen, Cafés und Bier-Zapfanlage

Einzug im Herbst 2019

Das in der Landeshauptstadt gegründete Unternehmen, das mittlerweile in der Hand einer US-Beteiligungsgesellschaft ist, will den Mitarbeiterstand in der Entwicklungszentrale in Linz von 300 auf etwa 500 ausbauen. Das ist allerdings am derzeitigen Standort in der Freistädter Straße nicht möglich. Spiele-Zonen, eine Bier-Zapfanlage, zwei Cafés und ein Decken-Kran zum Transport schwerer Lasten gehören zur Ausstattung des Gebäudes, das zur Freude von Gründer und Technik-Chef Bernd Greifeneder im Herbst 2019 bezogen werden soll.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung