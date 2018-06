In diesen Fällen sagen wir Danke!

Langes Warten auf Erstattung nach Reisestorno

Vergeblich warteten Irene W. und ihr Mann auf die Erstattung des Geldes für eine Marokko-Reise. Was war passiert? Wegen der Insolvenz einer Fluglinie hatte der Reiseveranstalter einen Ersatzflug organisiert. Der sollte jedoch nicht von Wien, sondern von München aus starten. „Das war für uns keine Option. Deshalb durften wir kostenfrei stornieren“, so die Leserin. Familie W. erhielt anschließend eine Stornorechnung, vom Geld fehlte nach zweimonatiger Wartezeit, mehreren E-Mails und Telefonaten noch immer jede Spur. Lidl Reisen, wo der Urlaub gebucht wurde, bedauerte auf Ombudsfrau-Anfrage den Ärger. Die Zahlung habe wegen eines technischen Defekts nicht erstattet werden können. Der Fehler sei mittlerweile aber behoben und das Geld an Familie W. rücküberwiesen worden.