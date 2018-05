VSV holt Nationalspieler Spannring aus Linz

Sieben Jahre hatte Patrick Spannring zuletzt für die Linzer gespielt - für die Gegner in der EBEL war der Kämpfer immer unangenehm. Zuletzt wurde dem 27-Jährigen jedoch mitgeteilt, dass für ihn nur noch ein Platz in der vierten Linie angedacht ist. Daher auch der Wechsel zu den Adlern. Trainer Gerhard Unterluggauer: „Ich bin wirklich glücklich darüber, dass Patrick sich für den VSV entschieden hat, er will sich sportlich weiterentwickeln und sieht in Villach die Chance dafür. Sein Spielstil ist sehr körperbetont und ich denke, dass er sowohl am Eis, als auch vom Charakter her perfekt in unser System passt und eine wichtige Rolle in der Mannschaft einnehmen wird!“