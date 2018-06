Neue Bauern sucht das Land

„Es gibt Bauernhöfe, die aufgegeben werden, weil sich niemand findet, der den Betrieb übernehmen und bewirtschaften möchte“, so Gründer Christian Vieth. Findet sich doch jemand, sind es oft die meistbietenden Pächter. „Dadurch werden die landwirtschaftlichen Betriebe immer größer, sind immer weniger Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt und es gibt weniger Vielfalt.“ Gleichzeitig gibt es Menschen, die sich im landwirtschaftlichen Bereich ausbilden lassen, aber keinen Zugang zu einem Hof haben. So entstand die Idee zu „Hof sucht Bauer“. Mit Erfolg. Rund 3000 Kontakte konnten bisher vermittelt werden. Letztes Jahr expandierte das Projekt von Deutschland nach Österreich, maßgeblich unterstützt durch die Nachhaltigkeitsinitiative „Projekt 2020“ von HOFER.