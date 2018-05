Messi schießt sich mit Dreierpack für WM warm

Ein unbeholfenes Foul an Giovanni Lo Celso nutzte Messi in der 17. Minute per Penalty zwar zur frühen Führung, dann kamen die Argentinier aber erst in der zweiten Hälfte in Schwung, nachdem Trainer Jorge Sampaoli Sergio Aguero für Gonzalo Higuain eingewechselt hatte. Barcelona-Star Messi (58. und 66.) und Aguero (69.) erzielten die weiteren Tore.