„Orbiting“: Warmhalten von möglichen Sexpartnern

In Zeiten, in denen es anscheinend nicht mehr angesagt ist, seinen zukünftigen Partner in der realen Welt kennenzulernen, sind das Internet und Dating-Apps der beliebteste Weg, die Liebe des Lebens zu finden. Doch das hat natürlich auch Tücken. Als wäre „Ghosting“ 2017 nicht schon schlimm genug gewesen, kommt nun eine weitere Steigerung eines gemeinen Dating-Phänomens: Das sogenannte „Orbiting“. Kurz zusammengefasst ist das das Warmhalten eines potenziellen Liebhabers.