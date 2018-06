Automaten voll: Münzzählung war nicht möglich

Anfang April wollte ein Josef H. aus Wien in einer Bankfiliale in Wien-Floridsdorf Münzen einzahlen. Das war aber nicht möglich, weil beide Automaten für die Einzahlung von Münzen bereits voll waren. Und auch am Schalter wollte man das Kleingeld des Wieners nicht annehmen. „Die Bankangestellte erklärte mir, eine Einzahlung an den Automaten sei derzeit nicht möglich, auch an der Kassa nicht“, war der Leser verärgert, wandte sich deshalb an die Ombudsfrau.