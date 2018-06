Kranke Zähne - kranker Mensch

80 Prozent der Befragten einer deutschen Studie wussten nicht, dass ungenügende Zahnhygiene negative Folgen auf die Gesundheit haben kann. Besonders eng verknüpft ist Parodontitis mit Erkrankungen wie z. B. Diabetes. Etwa die Hälfte aller 35- bis 44-Jährigen ist davon betroffen. „Zahnfleischentzündung stellt neben Karies die häufigste chronische Erkrankung dar. Sie kann in verschiedenen Schweregraden an einzelnen oder allen Zähen vorkommen. Dieselben Bakterien, die Parodontitis auslösen, gelangen auf dem Blutweg in andere Körperregionen. Und dort können sie weitere Abwehr- und Entzündungsvorgänge hervorrufen und beeinflussen“, erklärt der deutsche Zahnarzt Dr. Ralf Seltmann anlässlich des Tages der Parodontologie am 12. Mai.