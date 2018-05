Länderspiel & so reagiert Bayern auf Lewandowski!

Alles zum heutigen Länderspiel des ÖFB-Teams gegen Russland im Tivoli neu in Innsbruck (20:45 Uhr) erfahren Sie am brandaktuellen Sportstudio mit krone.at-Sportchef Max Mahdalik. Außerdem: So werden die Bayern auf Lewandowskis Abwandergelüste reagieren - und die Ausgangslage vor Dominic Thiems Zweitrundenspiel bei den French Open in Paris.