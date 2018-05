10-Minuten-Einsatz: Notdienst kassierte 500 €

„Nothilfe soll ihren Preis haben, aber das ist wirklich übertrieben“, so Irene B. Ihr 95-jähriger Vater hatte sie Ende April verzweifelt angerufen, dass er in seiner Wohnung keinen Strom habe. Da sich die Leserin nicht kurzfristig frei nehmen konnte, sie ihrem Papa aber rasch helfen wollte, suchte sie online einen Störungsdienst. „Gleich als eines der ersten Suchergebnisse erhielt ich die Anzeige eines Elektro-Notdienstes“, berichtete die Leserin. Frau B. rief die Telefonnummer mit 0720er-Vorwahl an. Wenig später kamen zwei Männer des Notdienstes zu Frau B.s Vater. Die stellten fest, dass nur eine Sicherung defekt war. Für das rasch behobene Problem kassierten die beiden dann saftig ab. „Sie verlangten 505,20 Euro in bar. Für die Fahrt und gut zehn Minuten Arbeit“, war die Wienerin über den Preis empört.