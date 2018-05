Vorarlberger begeistern Klum: „Ist der Wahnsinn“

„Lasset die Spiele beginnen“, dachten sich 48 Artisten der Gruppe Zurcaroh, als sie vor Millionen TV-Zusehern die Bühne in Los Angeles betraten - und legten eine perfekte Performance ab. Nicht nur die Zuschauer gaben tosenden Beifall für die Vorarlberger, auch Publikumsliebling Heidi Klum und Moderatorin Tyra Banks brachen in Begeisterungsstürme aus. Was der Truppe um Christoph Hämmerle sensationell den direkten Einzug ins Viertelfinale bescherte. Die „Krone“ bat ihn kurz nach dem Show-Auftritt zum Interview.