Lüttich-Attentäter machte Zwillinge zu Vollwaisen

Belgien war einmal mehr Schauplatz einer blutigen Attacke mit - wie sich am Mittwoch herausstellte - insgesamt fünf Toten! Der Belgier Benjamin H., der erst am Montag aus der Haft entlassen worden war, erschlug einen ehemaligen Mitgefangenen, bevor er am Dienstagvormittag in Lüttich zwei Polizistinnen sowie einen jungen Mann erschoss. Eine der Beamtinnen war Mutter von 13-jährigen Zwillingen - die durch den Terrorakt zu Vollwaisen wurden. Auch der Vater der Mädchen war bei einem Polizeieinsatz gestorben.