Vater des Balkon-Buben spielte „Pokémon Go“

Dafür wurde der junge Mann aus Mali zurecht als Held gefeiert. Macron empfing den 22-Jährigen am Montag im Elysee-Palast, bedankte sich und versprach im die französische Staatsbürgerschaft. „Alle Papiere werden in Ordnung gebracht“, so Macron. Tatsächlich erhielt Gassama bereits am Dienstag seine Aufenthaltsgenehmigung in Frankreich, zudem wurde ihm ein Arbeitsplatz bei der Pariser Feuerwehr in Aussicht gestellt. Gassamas bescheidene Antwort darauf lautete: „Danke, Frankreich!“