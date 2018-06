Nach dem tanzenden Alien kommt nun „Choco Bodi“

Die neue Woche startet gewohnt mit einem Bericht über eine neue „musical.ly“-Dance-Challenge. Der Hype um das grüne tanzende Alien ist gerade erst verflogen, da steht auch schon sein Nachfolger in den Tanzschuhen und wartet auf den großen Aufrtitt. Diesmal ist es ein blaues, animiertes alien-ähnliches Geschöpf, das seine Tanzmoves präsentiert. In typischer „musical.ly“-Manier versuchen die User die Schritte von „Choco Bodi“ so gut wie möglich nachzumachen.