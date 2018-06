Immer wieder Blasenentzündung!

Schmerzen und Brennen beim Wasserlassen, Unterbauchbeschwerden - gerade im späten Frühling klagen viele Menschen über Blasenentzündungen. Oft überschätzen sie die Temperaturen und ziehen sich zu luftig an oder springen in einen noch sehr kühlen Pool. Etwa zwei Drittel aller Frauen beklagen einmal in ihrem Leben einen Harnwegsinfekt (HWI), wobei bei ca. 30 Prozent mindestens ein Rezidiv, also wiederkehrende Probleme, zu beobachten sind. „Leidet man zwei Mal innerhalb von sechs Monaten oder drei Mal innerhalb eines Jahres an einem HWI, bezeichnet der Arzt das als ,rezidivierend‘“, erklärt Dr. Maximilian Seles, Universitätsklinik für Urologie, Medizinische Universität Graz. „Wer einmal jährlich damit zu kämpfen hat, muss noch nicht beunruhigt sein. Bei Männern hingegen stellt ein Harnwegsinfekt immer ein Alarmsignal dar und sollte unbedingt rasch von einem Urologen abgeklärt werden!“