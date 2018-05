Autopilot-Fail: Tesla knallt in Polizeiauto

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, war der Tesla S am Dienstag aus noch ungeklärter Ursache bei eingeschaltetem Autopilot seitlich in ein parkendes Polizeiauto geknallt. Glücklicherweise befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Beamte in dem Auto, das durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehsteig geschoben wurde. Der Tesla-Erfahrer erlitt dem Bericht nach leichte Verletzung.