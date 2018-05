Stromunfall gibt den Ermittlern viele Rätsel auf

Laut Polizei war der 10-Jährige Montag Nachmittag in Söll mit dem Kopf oder seinem Radhelm an einem elektrischen Weidezaun hängen geblieben und in den Stromkreis geraten. Seine Freunde holten Hilfe. Passanten befreiten den Schüler, der wegen eines Kreislaufstillstandes wiederbelebt werden musste. Die Polizei hat das Weidezaungerät sichergestellt. „Wir ermitteln in alle Richtungen und hoffen, dass der Bub wieder gesund wird. Der Vorfall hat uns alle sehr mitgenommen“, sagt Hans Egger von der Polizei Söll.