Neues MLS-Team: Cincinnati tritt ab 2019 an

Aktuell spielen 23 Mannschaften in der Liga. Nashville und Miami, die ebenfalls den Zuschlag für jeweils einen neuen Klub erhalten haben, werden frühestens zur Saison 2020 dazustoßen. In Cincinnati gibt es bereits Pläne für ein Fußballstadion mit einem Fassungsvermögen von 21.000 Zuschauern. Bis zur Eröffnung des Stadions im Jahr 2021 wird FC Cincinnati seine Heimspiele allerdings im Football-Stadion der University of Cincinnati austragen.