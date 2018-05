Nokia stellt aktualisierte Günstig-Smartphones vor

Android One und Oreo

Wie schon das Nokia 8 Sirocco, das Nokia 7 Plus und das 6.1 laufen das neue Nokia 5.1 und Nokia 3.1 mit Googles direkt gewartetem Android One, für das HMD Global über den Zeitraum von zwei Jahren Firmware-Updates garantiert. Das Nokia 2.1 läuft mit „Oreo“ (Android 8.0).