30 Schweine bei einem Verkehrsunfall getötet

In einer Rechtskurve kippte der Viehtransporter um und schlitterte auf der Fahrbahn auf den Saßbach zu. Kurz vor dem Bach kam der Lkw zum Stillstand. Nach dem Unfall wurden die Freiwilligen Feuerwehren Jagerberg, Wetzelsdorf und Grasdorf alarmiert. Auch der 40-Tonnen-Bergekran der Freiwilligen Feuerwehr Feldbach stand im Einsatz. Der verletzte Lenker (37) wurde nach der Erstversorgung in das Landeskrankenhaus Feldbach gebracht. Die Helfer mussten den Lkw aufschneiden, um die Schweine zu befreien, so der Einsatzleiter der Jagerberger Feuerwehr, Alfred Maier.