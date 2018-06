Rezept der Woche: Filet Wellington

Zubereitung: In der Pfanne Öl erhitzen, geschnittene Schalotten darin anlaufen lassen, klein geschnittene Champignons dazugeben und so lange garen, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Mit gehackter Petersilie, Salz und Pfeffer würzen. Backofen auf 210 Grad vorheizen. Blätterteig ausrollen, Lungenbraten mit Salz und weißem Pfeffer einreiben und in heißem Öl rundum kräftig anbraten. Fleisch aus der Pfanne nehmen und vollständig abkühlen lassen. Im Bratensatz die klein geschnittenen Schalotte anschwitzen, mit Madeira ablöschen, mit Rindsuppe aufgießen und reduzieren lassen. Zum Schluss kalte Butter einrühren. Nicht mehr aufkochen! Ca. ¾ des Blätterteiges mit den blanchierten Kohlblättern auslegen, die Zwiebel-Champignon-Masse gleichmäßig aufstreichen, Lungenbraten daraufsetzen und straff einrollen. Enden gut verschließen, mit dem verquirlten Ei bestreichen, evtl. mit Teigresten verzieren. Etwa 10 Minuten lang auf einem Backblech im vorgeheizten Rohr heiß anbacken, danach Temperatur auf 170 Grad reduzieren und ca. 25 bis 30 Minuten fertig backen. Vor dem Servieren noch etwa 5 Minuten rasten