Jubel in Hartberg! Das Märchen ist perfekt

Der 29. Mai wird in Hartberg künftig zum Feiertag - gestern gab’s vom Ständigen Neutralen Schiedsgericht (Bollenberger, Völkl, Schöller) grünes Licht für die Bundesliga-Premiere! Um 20.25 Uhr lagen sich Präsidentin Brigitte Annerl und Obmann Erich Korherr in Wien in den Armen - die Absage der Liga wurde in der Letztinstanz revidiert.