Andreas Gabalier: „Ich war größenwahnsinnig“

Mit rund einer Million verkaufter Konzerttickets, zwei Millionen verkaufter Tonträger und über 15 Musikpreisen in der Tasche hätte Andreas Gabalier allen Grund abzuheben. Der mehrfache Musikpreisträger sieht das jedoch ganz anders. Was ihn am Boden hält, wie eitel er ist, warum er die Ticketpreise lenkt und was es mit seinem Größenwahn auf sich hat? Das alles und viel mehr erzählt er im großen Interview mit Sasa Schwarzjirg.