Ausweichmanöver endete für Autolenker in Bachbett

Ein 32-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Zell am See fuhr mit seinem Sattel-Zug auf der L 503 von Höhnhart in Richtung Aspach. Als er gerade versuchte, ein vor ihm fahrendes Mopedauto zu überholen, setzte auch ein 23-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Braunau zu einem Überholmanöver - er wollte sowohl am Sattel-Zug als auch am Mopedauto vorbei. Um eine Kollision mit dem Lkw zu vermeiden, verriss der junge Lenker seinen Pkw.