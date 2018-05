Fivers Margareten erobern dritten Meistertitel!

Hard-Spieler Michael Knauth ließ in sein Resümee auch Selbstkritik einfließen. „Das tut sehr weh, aber wir haben die Meisterschaft nicht heute verspielt. Wer den Meister in vier Spielen drei Mal schlägt, ist verdient Meister. Respekt an die Fivers.“ Die Vorentscheidung in der Serie war den Wienern mit dem 30:23-Sieg im dritten Spiel in Hard gelungen.