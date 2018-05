Rock’n’ Roll im Traklhaus

Apropos Wal: Der wohl berühmteste der Literaturgeschichte, Herman Melvilles „Moby Dick“, diente Felix Pöchhacker für seine Installation „What the fo’c’sle“ als Inspirationsquelle. Bei einem Teil thront auf einem marmorierten Papier, das an Moby Dicks Haut - Melville vergleicht sie mit Marmor - erinnert, ein Starbucks-Becher, in Anlehnung an den Namen des Steuermanns. Die Starbucks Gruppe hat sich ja bekanntlich nach ihm benannt und geht damit auf Kundenfang. Der Donau die Freiheit schenkt hingegen Jutta Brunsteiner. Sie leitet sie, in ihrer Fotomontage „Einmal warst du so frei, Donau“, anhand von Karten aus dem Jahr 1856 in ihre ursprünglichen Bahnen zurück. Der Aufenthalt in Wien trägt somit schöne Früchte.