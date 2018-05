Wanderer begegneten Wolf: „Er sah uns lange an“

Zwei Wanderer, denen ein Wolf nah kommt, Schafsrisse in Leutschach und Wald am Schoberpass: Immer öfter nähert sich der Wolf in der Steiermark bewohntem Gebiet, viele Landwirte plagen Zukunftssorgen. Ein Politiker geht in die Offensive: ÖVP-Landesrat Hans Seitinger will einen Abschuss ermöglichen.